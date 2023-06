Ben Healy wint Iers kampioenschap na solo van 100 kilometer, Sam Bennett derde

Ben Healy heeft zich op indrukwekkende wijze tot nationaal kampioen van Ierland gekroond. De 22-jarige van EF Education-EasyPost reed op honderd kilometer van de finish weg uit een elitegroepje en had op de streep meer dan vier minuten voorsprong op de nummer twee, Rory Townsend. Sam Bennett werd derde.

Het Iers kampioenschap was dit jaar ruim 164.3 kilomer. Na een aanloopfase van 35.4 kilometer, wachtten zes lokale ronden met steeds de Killylass-klim. Tijdens de eerste beklimming, brak Healy de koers al open. Slechts vijftien renners bleven over, maar blijkbaar was dat nog teveel voor de nummer twee van de Amstel Gold Race. Aan het begin van de tweede ronde viel Healy namelijk weer aan, wat leidde tot een kopgroep van zes.

Enkel Sam Bennett, Ryan Mullen (BORA-hansgrohe), Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke), Dillon Corkery (CC Étupes) en Leo Doyle (ARBO-Headstart ON Fahrrad) hadden Healy’s wiel kunnen houden. Voldoende uitgedund? Nee, want op de eerstvolgende beklimming van Killylass, ging Healy nog eens aan. Nu was hij alleen, met nog honderd kilometer voor zich.

Townsend en Bennett in de achtervolging

Bij de achtervolgers deed Mullen het leeuwendeel van het werk om zijn kopman terug te brengen. Op een gegeven, nadat Corkery en Doyle waren gelost, was het Townsend die versnelde. Mullen moest eraf, waardoor Bennett alleen overbleef met Townsend. Zij moesten het nu zelf doen. Toch kwam het duo snel dichterbij Healy: ze naderden in de voorlaatste ronde tot op vijftien seconden.

Daarna slingerde Healy de brommer echter weer aan. Townsend gooide Bennett nog wel overboord, maar zag de koploper alsmaar verder uitlopen. Healy kwam uiteindelijk met een gigantische voorsprong over de streep. Townsend werd tweede, Bennett derde. Laatstgenoemde was nog teruggevallen tot bij zijn ploeggenoot Mullen en Corkery.