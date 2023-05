Ben Healy favoriet voor ritzege: “Als ploeg focus gelegd op deze etappe”

Ben Healy is de topfavoriet voor de ritzege in rit acht in de Giro d’Italia. De renner van EF Education-EasyPost probeerde in de eerste week van de Ronde van Italië al een aantal keer mee in de vroege vlucht te zitten, maar dat lukte nog niet. Zaterdag heeft hij een nieuwe kans. “Hopelijk wordt het een goede dag voor ons.”

“We hebben als ploeg de focus gelegd op deze etappe”, opende Healy het interview voor de start. “Het doel is om een paar renners van het team in de ontsnapping van de dag te hebben. Op die manier wordt het hopelijk een goede dag voor ons.”

Healy koerst voor het eerst op de muri, maar wat vertelde zijn ploeg hem over deze etappe? “Ze vertelden me alleen dat Alexey Lutsenko in die etappe ten val kwam, maar toch nog won”, doelde de Ier al lachend op de rit in Tirreno-Adriatico 2019. “Verder weet ik dat er een paar zware en steile klimmetjes zijn in de buurt van de finish.”

