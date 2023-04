Ben Healy debuteert na heuvelklassiekers in Giro d’Italia: “Hij is precies op tijd in vorm”

Ben Healy zal na de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik niet op zijn lauweren rusten. De nummer twee van de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race gaat namelijk debuteren in een grote ronde, namelijk de Giro d’Italia. “Ik ben heel blij dat hij daarbij gaat zijn”, vertelt EF-ploegleider Tejay van Garderen aan WielerFlits.

Van Garderen begint meteen te lachen toen de naam van Ben Healy viel. “That was impressive, man“, zei de Amerikaan over de verrassende prestaties Ier. “Hij heeft echt een stap gemaakt en is een volwassen renner geworden dit jaar. Dit is nog maar het begin van wat hij kan laten zien in zijn carrière. Ik ben heel erg onder de indruk. Normaal gesproken gaat hij ook de Giro d’Italia rijden.”

Veel renners die zich op de Giro richten, laten de heuvelklassiekers links liggen. Maar volgens de ploegleider van EF Education-EasyPost moet die combinatie goed te doen zijn voor Healy. “Hij had wat pech aan het begin van het jaar, want hij viel en brak zijn hand in de Ster van Bessèges. Hij heeft daardoor, geforceerd, een periode van rust gehad en daarom is hij nu veel frisser dan veel andere renners. Ik denk dat hij precies op tijd in vorm gaat komen en ik denk dat hij er zal staan.”

Dat Healy uitblinkt in koersen als de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race, verrast Van Garderen niet. In de Giro zal hij zich ook moeten kunnen tonen. “Maar we zoeken nog naar wat voor renner hij echt is. Hij kan in ieder geval heel erg goed tijdrijden en hij kan klimmen, alleen moeten we dat nog zien op een klim van 10 of 20 kilometer. Maar, hij kan op dat gebied nog grote stappen zetten. We zijn blij met zijn groei en laten hem zijn gang gaan.”

