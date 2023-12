maandag 18 december 2023 om 11:28

BEMER Cyclassics komt in handen van de ASO

De BEMER Cyclassics wordt vanaf 2024 georganiseerd door de GRF, de Duitse afdeling van de ASO. De drie grootse wedstrijden in Duitsland – de BEMER Cyclassics, Eschborn-Frankfurt en de Deutschland Tour – komen zo allen te vallen onder de Amaury Sport Organisation.

“We zijn heel blij om de BEMER Cyclassics nu ook te kunnen rekenen tot de wedstrijden die we organiseren”, zegt Yann Le Moënner, de CEO van de ASO. “Duitsland is een van de belangrijkste gebieden voor de ASO. We willen hier de de sport verder ontwikkelen, nadat we de Deutschland Tour in 2018 nieuw leven hebben ingeblazen en we ook Eschborn-Frankfurt organiseren, waar jaarlijks duizenden enthousiastelingen op afkomen op 1 mei.”

De BEMER Cyclassics Hamburg werd voor het eerste georganiseerd in 1996, onder de naam HEW Cyclassics. Later heette de wedstrijd onder andere nog Vattenfal Cyclassics en EuroEyes Cyclassics. De laatste editie van de WorldTour-eendaagse in Hamburg werd gewonnen door Mads Pedersen. Volgend jaar staat de wedstrijd gepland voor 8 september.