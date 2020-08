Beloftevolle Shirin van Anrooij krijgt stagecontract bij Trek-Segafredo woensdag 26 augustus 2020 om 22:00

Shirin van Anrooij voegt zich voor de rest van het seizoen bij de vrouwentak van Trek-Segafredo, waar ze als stagiaire ervaring mag opdoen op het hoogste niveau. De pas 18-jarige Nederlandse is de regerende juniorenwereldkampioene veldrijden en pakte vorig jaar het zilver in het WK tijdrijden.

Van Anrooij is dankbaar voor het vertrouwen van het Amerikaanse Women’s WorldTeam. “Ik denk dat de komende jaren vooral in het teken staan van opdoen van veel ervaring en het verbeteren van mezelf als renster. Ik weet dat ik zoveel kan leren van de rensters van Trek-Segafredo, die al zoveel ervaring hebben. Het team voelt als één grote familie en het is een geweldige kans voor mij als renster. Ik kijk er erg naar uit om met ze te gaan koersen.”

Ploegleidster en oud-profrenster Ina-Yoko Teutenberg zag de talentvolle Nederlandse, die normaal gesproken uitkomt voor Telenet Baloise Lions, al veel potentieel tonen. “Met name in tijdritten en als degelijke allrounder. Het is erg leuk om de kans te krijgen om haar met de ploeg te laten rijden en te zien hoe ze reageert in wedstrijdverband. We willen haar helpen om door te groeien tot een complete renster haar talent verder te ontwikkelen.”

Debuut in Tour de l’Ardèche

Van Anrooij maakt haar debuut als stagiaire van Trek-Segafredo in de Franse meerdaagse Tour de l’Ardèche, die volgende week donderdag van start gaat. Teutenberg: “Normaal gesproken duurt het even voordat zo’n jonge renster gewend is aan het elite-niveau. Je moet ergens beginnen en leren stand te houden in wedstrijden over langere afstanden. Het is perfect om haar de eerste kans te geven in een wedstrijd als de Ardèche.”