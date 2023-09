dinsdag 26 september 2023 om 15:51

Beloftevolle klimmer Jordan Jegat maakt de stap naar de profs

Jordan Jegat mag zich opmaken voor een avontuur bij de profs. De 24-jarige Fransman heeft namelijk een tweejarig contract getekend bij TotalEnergies. Jegat staat te boek als een beloftevolle klimmer die dit seizoen, namens het continentale CIC U Nantes Atlantique, mooie dingen heeft laten zien in het Franse wielercircuit.

Jegat reed in de eerste maanden van 2023 al naar top 15-klasseringen in de Classic Loire Atlantique, La Route Adélie de Vitré, Classic Grand Besançon Doubs, Grand Prix du Morbihan, Tour du Finistère en de Boucles de l’Aulne-Châteaulin. Het bleken geen eenmalige uitschieters.

Sterker, de Fransman wist zich in de daaropvolgende maanden pas echt in de kijker te rijden met een vijftiende stek in de sterk bezette La Route d’Occitanie, een achtste plaats in het eindklassement van de Tour de l’Ain en een zesde stek in de eindstand van de Tour du Limousin. Ook werd hij derde in La Polynormande, achter Arnaud De Lie en Valentin Ferron.

Dubbele rol

Dit is ook de ploegleiding van TotalEnergies opgevallen en de Franse ploeg heeft besloten om Jegat aan te trekken voor de komende seizoenen. “Ik hoop bij mijn nieuwe ploeg nog meer progressie te boeken, en me te verbeteren als klimmer. Ik hoop mijn kansen te grijpen als die zich aandienen, maar rijd verder ook graag in dienst van de kopmannen binnen het team”, laat de kersverse aanwinst weten in een persbericht.

Zijn aanstaande werkgever TotalEnergies wist zich eerder al te versterken met drie andere jonge Franse renners: Thomas Gachignard (23), Baptiste Vadic (21) en Lucas Boniface (22).