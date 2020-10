Beloftevolle Harold Tejada beroofd in Bogotá zaterdag 10 oktober 2020 om 10:35

Harold Tejada is het slachtoffer geworden van een brutale beroving. Vrijdag was hij samen met zijn vriendin onderweg naar het vliegveld van Bogotá om naar zijn familie te reizen, toen criminelen die zich als politie voordeden, hem tegenhielden. Ze moesten hun bezittingen afgeven.

Tejada had onlangs zijn eerste Tour de France tot een goed einde gebracht en kwam vervolgens een kleine twee weken geleden nog in actie op het WK wielrennen. Toen de klimmer van Astana vrijdag op weg was van Chía, waar hij verbleef, naar Bogotá om de vlucht naar Pitalito te pakken, waar zijn familie woont, stond hem een onaangename verrassing te wachten.

De renner was vergezeld door zijn vriendin Catalina, zijn moeder en zijn schoonmoeder toen ze plotseling werden aangehouden door een rode auto met daarin meerdere criminelen, die zich als politie voordeden. Ze vertelden Tejada en zijn reisgenoten dat ze verdachten waren in een diefstal van een vrachtwagen en dat ze moesten uitstappen.

Geld en telefoons kwijt

“Eerst stopte een taxi ons al”, citeerde de Colombiaanse krant El Tiempo Tejada. “De chauffeur vertelde ons dat we een lekke band hadden, maar dat was niet waar. Toen werden we opnieuw tot stilstand gebracht en werd ons verteld dat we een misdrijf hadden begaan. Ze waren met zijn drieën. We moesten ons geld afgeven en ook namen ze onze telefoons mee.”

Ondanks dat ze in paniek waren, wisten Tejada, zijn vriendin, zijn moeder en zijn schoonmoeder het vliegveld te bereiken om vandaar naar Pitalito, in het zuidwesten van Colombia, te vliegen. Daar kwam het gezelschap vervolgens veilig aan. Ze hebben de politie ingelicht die heeft de zaak nu in onderzoek.