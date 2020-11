‘Beloftevolle Gino Mäder koerst in 2021 niet voor Qhubeka ASSOS’

Gino Mäder zal volgend jaar niet meer uitkomen voor de Zuid-Afrikaanse WorldTour-formatie NTT Pro Cycling (in 2021 Qhubeka ASSOS), zo schrijft Neue Zürcher Zeitung. De beloftevolle Zwitserse klimmer kan ergens anders een ‘lucratief contract’ tekenen, zo klinkt het.

Qhubeka ASSOS is er de voorbije dagen in geslaagd om meerdere renners te behouden voor 2021. Zo heeft Europees kampioen Giacomo Nizzolo zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. Daarnaast blijven onder meer Victor Campenaerts, Domenico Pozzovivo, Michael Gogl, Andreas Stokbro, Max Walscheid en Dylan Sunderland de ploeg trouw.

De WorldTour-ploeg heeft ook al enkele nieuwkomers gepresenteerd, maar Mäder lijkt dus de omgekeerde weg te bewandelen. Bahrain McLaren (volgend jaar actief als Bahrain Victorious) lijkt de volgende werkgever te worden van de 23-jarige renner, die vorig jaar zijn debuut mocht maken op het allerhoogste niveau.

Vuelta a España

Mäder was een van de ontdekkingen van de voorbije Vuelta a España. De ranke Zwitser liet zich in meerdere bergetappes opmerken, werd twintigste in het eindklassement maar bovenal tweede in de laatste bergetappe met finish op Alto de la Covatilla. Alleen David Gaudu bleek die dag een sterkere vluchter.