Beloftenkoers GP Arjaan de Schipper stopt: “Het werd ons onmogelijk gemaakt” vrijdag 17 juli 2020 om 18:42

De organisatie de GP Arjaan de Schipper in Goes heeft besloten om de beloftenwedstrijd niet meer te organiseren. Eerder dit jaar werd de Zeeuwse koers, die deel uitmaakte van de U23 Road Series, afgelast vanwege de coronacrisis.

Wedstrijdvoorzitter Kees Veerhoek zegt tegen PZC de beslissing te betreuren. “Maar doorgaan was geen optie meer”, laat hij weten. “Na financiële problemen kwamen we vorig jaar terug als wedstrijd van de U23 Road Series en dat was ons goed bevallen. De problemen waren echter nog niet uit de lucht. We kwamen bestuurlijke mankracht te kort, terwijl dat steeds belangrijker werd. Het is immers in de loop der jaren steeds lastiger geworden om een wedstrijd te organiseren.”

“We hebben de voorbije periode onvoldoende nieuwe aanwas kunnen vinden. Dat is de hoofdzaak dat we ermee stoppen”, aldus Veerhoek. “Bovendien kan je in een tijd als de coronacrisis moeilijk bij bedrijven aankloppen voor financiële steun. Tel daarbij op dat het voor volgend jaar nog lastiger wordt om voldoende politiebegeleiding te krijgen, zelfs voor de plaatselijke ronde die we sinds vorig jaar hadden uitgetekend voor onze wedstrijd.”

‘Het werd ons onmogelijk gemaakt’

De GP Arjaan de Schipper stond de afgelopen jaren ook wel op de kalender als de ZLM Tour. In die periode was de koers ook onderdeel van de UCI Nation’s Cup voor beloften. Nadat het die kwalificatie kwijtraakte, sloot de wedstrijd zich aan bij de U23 Road Series met Nederlandse en Belgische koersen. Daaraan komt nu ook een einde.

“We hebben alles eraan gedaan de voorbije jaren om de wedstrijd te redden, maar het werd ons onmogelijk gemaakt. We kunnen onszelf eigenlijk niets verwijten en gaan ons bezinnen over de toekomst. Of we nog ooit met een nieuwe wedstrijd komen? Geen idee, maar dat zou toch een klein wonder zijn”, klinkt het vanuit de organisatie.

Opmaat naar de WorldTour

Op de erelijst van de ZLM Tour staan onder meer huidige profs Matteo Moschetti (2018), Chris Lawless (2017), Amund Grøndahl Jansen (2016), Søren Kragh Andersen (2015), Thomas Boudat (2014), Luke Rowe (2009 en 2011) en Jacopo Guarnieri (2008).