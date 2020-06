Belgische dopingjager ongerust: “Dit jaar wereldwijd 100.000 controles minder”

Hertesten

Omdat er momenteel amper dopingstalen binnenkomen, houden de geaccrediteerde dopinglabo’s zich vandaag bezig met het hertesten van eerdere stalen. “In Gent hertesten we op HIF’s (Hypoxy Inducable Factors; geven het lichaam de indruk dat het in zuurstoftekort gaat waardoor het meer lichaamseigen epo gaat aanmaken, red.) en op groeihormoon.”

In labo’s als Seibersdorf (Oostenrijk) en Keulen (Duitsland), worden dopingstalen uit de Tour van 2016 en 2017 opnieuw onderzocht. “Ook daar wordt op HIF’s hertest”, weet Van Eenoo. “Die waren op de zwarte markt in 2016. In 2017 kwam de ontwikkeling in een klinische fase. Eind 2017 en begin 2018 zijn een aantal atleten erop betrapt. Onze testmethodes zijn inmiddels geoptimaliseerd. Bij het antidopingcongres in november 2019 in Katowice is mij verteld dat Operatie Aderlass nog niet ten einde is, dat er gezocht wordt naar verdere betrokkenen. Het kan dus, dat er iets aan de hand was in de Tour van 2016 en 2017.”