zondag 5 november 2023 om 17:36

Belgische bondscoach lovend over zijn selectie: “We hebben collectief sterk gepresteerd”

Bondscoach Sven Vanthourenhout was na afloop van de Europese titelstrijd bij de elite mannen zeer blij met het optreden van de Belgen. Michael Vanthourenhout soleerde op het modderige parcours van Pontchâteau naar een nieuwe Europese titel, na zeer goed ploegenspel in de openingsronde.

Eli Iserbyt liet in de eerste ronde namelijk een gat vallen, waarna Vanthourenhout begon aan een lange en wat later bleek succesvolle solo. “Het mag zeker benadrukt worden dat de Belgen collectief sterk gepresteerd hebben”, reageerde de bondscoach na afloop voor de camera van Sporza. “Zeker de jonge mannen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en niets verkeerd gedaan in het begin.”

“Het was heel mooi om te zien dat ook de andere renners uit andere ploegen het moment lieten en niet richting Vanthourenhout reden. Dat gaf Michael veel vertrouwen. Ik ben er ook van overtuigd dat het in de toekomst nog wel eens in de andere richting zal zijn. Michael laat in de tweede koershelft zien dat hij het kon houden, maar daar heb ik in het begin toch even aan getwijfeld.”

Man voor de grote momenten

Vanthourenhout viel echter niet stil en veroverde zo een tweede opeenvolgende Europese titel. De 29-jarige coureur is bovendien ook de huidige Belgische kampioen in het veld, en dus mogen we Michael Vanthourenhout wel bestempelen als een kampioenschapsrenner. “Stilaan is Michael op zijn manier aan een mooi palmares aan het bouwen”, spreekt zijn naamgenoot vol lof.

“In een dik jaar tijd pakt hij drie titels en dat is heel sterk, zeker in een generatie als deze. Je moet je momenten nemen als ze zich voordoen en dat doet hij. Ik had hem niet bovenaan op mijn lijstje gezet, maar het is en blijft Michael Vanthourenhout. Dat is duidelijk.”