Belgisch kampioenschap in 2029 deels over WK-parcours

De Smeysberg zal (opnieuw) een sleutelpositie in het parcours krijgen. De helling in Huldenberg is met haar lengte van 600 meter niet te lang, maar heeft een steil gedeelte met percentages tegen de zeventien procent. Het BK wordt dus redelijk selectief.

“Het is eens iets anders dan het vlakke Vlaanderen”, verwijst burgemeester Danny Vangoidtsenhoven naar de vlakkere BK’s de afgelopen jaren. “Hier is het behoorlijk pittig. We hebben onder meer de WK-lus en ook de Brabantse Pijl passeert hier. En we hebben uiteraard de iconische Smeysberg.”

De BK-locaties tot en met 2030 zijn nu vergeven. De komende jaren vindt de nationale titelstrijd plaats in Zottegem, Binche, Brasschaat, Putte en Waregem.