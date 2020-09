Belgisch kampioen Dries De Bondt: “In BinckBank Tour in steun van Mathieu”

Dries De Bondt mag zich sinds vorige dinsdag Belgische kampioen noemen. Maar dat doet de Oost-Vlaming niet zweven. “De eerste drie etappes in deze BinckBank Tour probeer ik energie te sparen, zodat in de beslissende ritten voor het klassement Mathieu van der Poel zolang mogelijk kan bijstaan.”

De Bondt komt nog één keer terug op zijn triomf in Anzegem van vorige week. “Wat me pleziert is dat ik nu ervaar dat het peloton mij deze tricolore gunt. En dat ik hem niet gestolen heb. Ja, het was een speciale koers (De Bondt was de sterkste van een vroege vlucht, red), maar ik ben toch niet op een diefje kampioen geworden, hé.”

Onderschatte renner

Mathieu van der Poel, samen met De Bondt aanwezig op de persconferentie, bevestigde graag. “Dries heeft zó hard naar dat BK toegewerkt. De Tirreno reed hij met één doel in het achterhoofd, Belgisch kampioen worden. Bij ons in de ploeg was niemand verrast van zijn prestatie. Hij blijft trouwens een onderschatte renner.”

“Renners die samen met hem koersen, weten het wel”, lacht Van der Poel. “Het grote verschil met andere toppers is dat Dries een iets andere koersstijl heeft. Hij valt aan, woekert soms teveel met zijn krachten. Maar geloof me, mocht hij altijd op een resultaat focussen, rijdt hij in alle grote koersen top tien.”

Parijs-Tours

De Bondt rijdt de laatste vier weken van het seizoen een gelijkaardig programma als dat van zijn kopman. Weliswaar zonder de Amstel Gold Race, maar mét Parijs-Tours in datzelfde weekend. Maar eerst deze BinckBank Tour, waarin hij zijn debuut maakt in de driekleur. “Met twee nationale kampioenen in dezelfde ploeg zullen we wel geviseerd worden”, lacht De Bondt. “Maar we gaan het niet aan ons hart laten komen.”

“Met Mathieu hebben we de topfavoriet voor het eindklassement in onze rangen. Met Tim (Merlier, red) de sprinter voor de eerste en de derde etappe. Zelf wil ik vooral ver komen in de twee etappes die bepalend zullen zijn voor het klassement. Als we er diep in de finale met ons tweeën nog bij zijn, hebben we twee kaarten om mee te spelen…”