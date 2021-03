Belgian Cycling brieft wielerteams voor Le Samyn: “Beter niet knuffelen na zege”

Je ploegmaats knuffelen na een overwinning: het is ook in de wielersport de normaalste zaak van de wereld. In coronatijd ligt dit echter een stuk gevoeliger en dus voelt Belgian Cycling zich genoodzaakt om zich uit te spreken. “We geven voor Le Samyn al de boodschap dat ploegleiders hun renners moeten briefen beter niet te knuffelen na een zege.”

Ook al leven wielerteams tijdens wielerwedstrijden in een bubbel, virologen zien liever niet dat renners na de finish elkaar omhelzen. Ook als signaal naar de bevolking toe, die zich wel aan strenge coronaregels en de anderhalvemetersamenleving moet houden. “De wielersport staat niet boven de maatschappij”, zo laat Jos Smets, directeur van de Belgische wielerbond, weten.

“We gaan voor Le Samyn al de boodschap doorgeven dat ploegleiders hun renners moeten briefen beter niet te knuffelen na een zege”, zo klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Ook schrijven we de UCI aan om hun standpunt daarover kenbaar te maken.” In het Belgische profvoetbal werkte men al met een boetesysteem. Smets: “Sancties in internationale wedstrijden moeten via de UCI gebeuren.”

Bubbel

Luc Meersman, die als ploegleider verbonden is aan Trek-Segafredo, probeert het knuffelgedrag in perspectief te plaatsen. “Ik begrijp dat het voor de mensen niet mag, maar het team leeft ook in een bubbel. De renners slapen en eten samen. Voor ons was zondag de ontlading enorm, na alle druk, na een offday zaterdag. Ook al weten de renners dat ze dat niet mogen – op de bus geven ze gewoon een vuistje – kan je ze het dan moeilijk kwalijk nemen.”