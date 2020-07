Beenmergtransplantatie voor oud-renner Eduardo Chozas zondag 5 juli 2020 om 13:02

Eduardo Chozas heeft op zijn zestigste verjaardag laten weten dat hij een beenmergtransplantatie heeft ondergaan. “De artsen ontdekten enkele jaren geleden een lymfoom. Hierdoor werd mijn gezondheid steeds slechter.”

Chozas heeft het volste vertrouwen in een goede afloop. De 60-jarige Chozas begon zijn profcarrière exact veertig jaar geleden in het shirt van Fosforera-Vereco en wist vervolgens uit te groeien tot een uitstekende klimmer en rittenkaper pur sang. Hij reed verder nog voor grote ploegen als Reynolds, Kelme en ONCE.

Chozas wist vier keer een etappe te winnen in de Tour de France. In 1986 won hij op indrukwekkende wijze een Alpenetappe naar Serre Chevalier. De aanvaller wist ook tweemaal top-10 te rijden in de Ronde van Frankrijk, met als beste resultaat een zesde plek in de Tour van 1990.

De renner won verder nog drie etappes in de Giro d’Italia en tweemaal de Ruta del Sol. Chozas werd na zijn carrière als profwielrenner commentator bij de Spaanstalige Eurosport. Verder houdt Chozas zich bezig met zijn amateurploeg Avimosa-Chozas Team.