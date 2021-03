BEAT Cycling zonder Jan-Willem van Schip in Bredene Koksijde Classic

BEAT Cycling heeft de selectie voor Bredene Koksijde Classic op papier. Het Nederlandse continentale team laat Jan-Willem van Schip thuis, maar trekt wel met oud-profs Piotr Havik en Martijn Budding naar de Vlaamse eendagskoers.

Daarnaast staan met Stefano Museeuw, Jules Hesters en Yves Coolen drie van de vier Belgen aan de start in Bredene. Van de ‘thuisrijders’ ontbreekt enkel Jordy Bouts in het zevental van BEAT. Nederlanders Luuc Bugter en Yoeri Havik maken de ploeg compleet.

Voor Yoeri Havik wordt het zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Begin maart miste hij Le Samyn en de GP Monseré omdat hij op trainingskamp was met de Nederlandse baanselectie. In die twee Belgische koersen koerste BEAT Cycling aanvallend. Het resulteerde in een 30ste plaats in Le Samyn (door Budding) en een elfde plek in de GP Monseré (door Van Schip).

Dat Van Schip ontbreekt, is zijn eigen keuze. “We hebben van tevoren een plan gemaakt voor de maand maart. Bij die verdeling heeft Jan-Willem aangegeven dat hij zich wilde focussen op Le Samyn en de GP Monseré. Dat heeft hij gedaan, en nu is hij zich aan het voorbereiden op een volgend deel van het seizoen”, aldus ploegmanager Geert Broekhuizen.

Selectie BEAT Cycling voor de Bredene Koksijde Classic 2021 (19 maart)

Martijn Budding

Luuc Bugter

Yves Coolen

Piotr Havik

Yoeri Havik

Jules Hesters

Stefano Museeuw