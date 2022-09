Bax klopt Valverde en co in Coppa Agostoni: “Zelf ook verrast dat ik win van deze namen”

Sjoerd Bax verraste donderdag vriend en vijand in de Coppa Agostoni. Na een zware wedstrijd, bevond de 26-jarige Nederlander zich in een elitegroepje met onder anderen Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali, en won hij vervolgens afgetekend de sprint om de zege. “Het was voor mij ook een verrassing”, zei een dolblije Bax in het flashinterview na afloop.

“Ik wist dat ik snel was, dus ik vertrouwde op mijn sprint”, vervolgde de renner van Alpecin-Deceuninck, die vorig jaar nog voor Metec-Solorwatt p/b Mantel reed. “Ik had Stefano Oldani achter me, dus ik kon wachten. Ik wilde wel rijden, maar dat kon niet. Zodoende spaarde ik mijn benen wat voor de sprint.”

Hoewel Bax dus wat kon herstellen, had hij niet verwacht de overwinning te pakken. “Ik verras mezelf ook, dat ik win van deze namen en zo mijn eerste profoverwinning pak”, lachte hij. “Het is ongelofelijk!”

Bax kampte in het eerste deel van 2022 met knieklachten, waardoor hij niet veel in actie kwam. De laatste weken en maanden is hij echter goed op dreef. Zo werd hij tiende in de Arctic Race of Norway en vierde in de Ronde van Luxemburg.