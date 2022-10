Bauke Mollema zevende in Lombardije: “Het was een slopende koers”

Video

Bauke Mollema, de winnaar van de Ronde van Lombardije 2019, eindigde zaterdag als zevende in Il Lombardia. De Nederlander sprak na afloop, in gesprek met WielerFlits, van een ‘slopende koers’.

“Het was een beetje het parcours zoals het in het verleden altijd was als we in Como finishten, behalve dat de Sormano er niet in zat”, vertelde Mollema. “De eerste honderd kilometer waren wel echt slopend, zwaarder dan andere jaren. Jumbo-Visma reed daar wel een straf tempo de heletijd. Het was echt wel een slopende koers daardoor.”

“Op de Ghisallo was het eigenlijk hetzelfde: daar werd zo hard naar boven gereden, dat gewoon niemand aan kon vallen”, aldus de 35-jarige renner van Trek-Segafredo. “Op dat moment voelde ik me nog niet echt super, maar naar het einde toe – toen we op de San Fermo en de Civiglio kwamen – ging het steeds wat beter. Ik zat er op zich goed bij, maar die eerste mannen waren wel sterker.”

Het verbaasde Mollema niet dat Jumbo-Visma de pees erop legde. “Ik had wel verwacht dat zij of anders UAE Emirates de koers zwaar zouden maken voor hun klimmers. Dat viel op de eerste klim, de Passo di Ganda, nog mee, maar die klimmen daarna werd er de heletijd hard tempo gereden.”

Gecounterd

Vooraan bleven uiteindelijk Mikel Landa, Tadej Pogacar en Enric Mas over. Daarachter verzamelde zich een groepje dat streed voor plek vier. “Ik probeerde daar op een gegeven moment weg te rijden, maar dat lukte niet. Toen werd ik gecounterd door Higuita en nog eentje (Carlos Rodríguez, red.). Het is jammer dat die mannen wegreden, anders sprint je nog voor de vierde plaats, maar meer zat er niet in.” In de sprint voor plek zes hoefde Mollema enkel Alejandro Valverde voor te laten.