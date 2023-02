Bauke Mollema stond twee keer te voet in Omloop Het Nieuwsblad

Video

Bauke Mollema heeft “er wel van genoten”, van Omloop Het Nieuwsblad. De renner van Trek-Segafredo debuteerde vandaag in de opener van de Vlaamse klassiekers. “Het is wel iets anders koersen dan dat ik gewend ben”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

Vlak voor de Molenberg én op de Muur van Geraardsbergen moest hij voet aan de grond zetten. “Iemand voor me stuurde de hekken in. Het was daar zo glad waardoor ik een stukje moest lopen. Dan weet je dat de koers over is.”

Mollema finishte in Ninove als 73e. De wedstrijd werd met een knappe solo gewonnen door Dylan van Baarle.