Bauke Mollema na ‘slechte’ tijdrit: “Dit viel heel erg tegen”

Bauke Mollema stond vandaag met de nodige ambitie aan de start van het WK tijdrijden, maar kwam totaal niet in het stuk voor. De Nederlandse kampioen tegen de klok kwam niet verder dan de 25ste plek, op meer dan twee minuten van de verrassende wereldkampioen Tobias Foss.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Mollema was na afloop duidelijk in zijn analyse voor de NOS. “Dit viel heel erg tegen. Het was gewoon een slechte tijdrit. Ik kon vandaag geen goede wattages trappen, ik kon niet diep gaan. Waar het aan ligt? Goede vraag, dat weet ik niet. Ik heb de hele week goed kunnen trainen en trapte ook goede wattages. Ik voelde me ’s ochtends voor de start ook gewoon prima.”

“Ik kon niet versnellen”

“De start ging nog wel. De eerste vijf tot tien minuten, die voelden nog wel goed aan. Ik kon daarna echter niet versnellen. Je moet op dit parcours echt versnellen na de bochten en op de klimmetjes, maar dat lukte totaal niet”, aldus Mollema, die op een gegeven moment zelfs werd ingehaald door de Zwitser Stefan Küng.

“Ik zag al aan mijn wattages dat het niet goed genoeg was. Ik duwde misschien wel twintig watt minder weg dan wat ik zou moeten kunnen, en wat ik eerder dit jaar al heb gereden. Dan past deze uitslag er wel bij. Ik had me hier heel erg goed op voorbereid, heb er alles aan gedaan om een goede uitslag neer te zetten. Het is jammer als het dan niet lukt.”

Daan Hoole (23ste): “Niet de beste benen”

Daan Hoole, de tweede Nederlandse deelnemer aan het WK tijdrijden, deed het met een 23ste stek net iets beter dan Mollema. “Het was lastig. Ik had vandaag geen superbenen. Ik was nog wel aan een goed tempo gestart, maar op een gegeven moment kon ik dat niet volhouden”, laat de jongeling van Trek-Segafredo weten aan de NOS. “Ik reed geen goede bochten meer en het werd allemaal wat slordiger. Het was een lastig parcours, met flink wat windstoten en veel intervallen.”

“Het is nooit leuk om een tijdrit te rijden zonder de beste benen. Desondanks is het supermooi om hier te zijn, al had ik er wel iets meer van gehoopt. Het is niet anders. Het was niet heel slecht, maar ik heb betere tijdritten gereden. En op dit niveau moet je je beste tijdrit rijden.”