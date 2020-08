Bauke Mollema na Il Lombardia: “Hitte speelde me parten” zondag 16 augustus 2020 om 09:01

Bauke Mollema begon in een kansrijke positie aan de Civiglio, de voorlaatste beklimming in de Ronde van Lombardije, maar de renner van Trek-Segafredo bleek niet sterk genoeg om Jakob Fuglsang, George Bennett en Aleksandr Vlasov te volgen. “Ik ben toch wel een klein beetje teleurgesteld.”

Mollema ging zaterdag op zoek naar een tweede opeenvolgende zege in Il Lombardia. De Nederlander kon in de finale nog rekenen op steun van Giulio Ciccone en tweevoudig winnaar Vincenzo Nibali. Die laatste besloot zich zelfs op te offeren voor Mollema, maar de Groninger moest uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plaats.

“Ik ben wel een beetje teleurgesteld dat ik het podium nét niet haal, maar er waren gewoon drie renners sterker. Ik denk dat we als ploeg een sterke wedstrijd hebben gereden. We komen ook als vierde, vijfde en zesde over de streep. We zaten na de beklimming van de Muro di Sormano nog met drie renners in de voorste groep van zeven.”

“Ik voelde me ook vrij goed, maar de hitte speelde me parten in de finale. Ik denk dat het voor de overige renners ook zwaar was, als je kijkt naar de verschillen in de top-10.”