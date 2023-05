Bauke Mollema kijkt niet uit naar slotrit: “Wat een waardeloze transfer”

Bauke Mollema had gisteren gehoopt iets van zijn tijdrit te maken, maar besluit de Giro finaal toch zonder echt in de buurt te komen van een ritzege. Op de koop toe moet hij net als het hele peloton nog een afstand van iets meer dan 700 kilometer naar Rome overbruggen voor de slotrit.

“Wat een waardeloze transfer”, zegt Mollema daarover in gesprek met Eurosport. “Heel jammer dat we die kant nog op moeten, maar dat is de Giro.”

Ook over zijn tijdrit was de Nederlander allesbehalve tevreden. “Ik begon goed, maar eindigde minder. Nochtans startte ik naar mijn gevoel niet superhard. Op de slotklim probeerde ik op de limiet te rijden, in de hoop top tien te rijden. Maar na vijf minuten was het klaar. Het was harken tot de top, maar er zat niets in.”