Bauke Mollema verschijnt vandaag niet meer aan de start in de Ronde van Luxemburg. De renner van Trek-Segafredo laat de slotetappe aan zich voorbijgaan na zijn zware crash in de individuele tijdrit gisteren. Nog altijd heeft de Nederlander last van de gevolgen van zijn val en daarom kiezen renner en ploeg ervoor om te herstellen met het oog op de komende koersen.

Dit bericht wordt aangevuld.