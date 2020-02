Bauke Mollema: “Een goede test, maar het was aanhaken” vrijdag 21 februari 2020 om 08:53

Bauke Mollema finishte als negende in de eerste bergrit van de Volta ao Algarve. De renner van Trek-Segafredo spreekt van een goede test op de Alto da Fóia, maar de Nederlander bleek niet in staat om de versnelling van ritwinnaar Remco Evenepoel te volgen. “Het was aanhaken op de slotklim”, zo vertelde Mollema na afloop.

De 33-jarige klimmer bleek niet in staat om renners als Evenepoel, Maximilian Schachmann en Daniel Martin te volgen in de laatste oplopende meters. Mollema kwam als negende over de streep, op acht seconden van Evenepoel, in het wiel van zijn ploeggenoot Vincenzo Nibali. “Ik wilde een goede sprint rijden, maar ik kon alleen maar volgen.”

“De benen voelden ‘OK’ aan, maar ze waren niet super. Ik kwam in de finale net een beetje tekort. Ik had niks extra’s over. Toch was dit een goede eerste test. We gaan zien hoe ik me voel in de aankomende etappes”, aldus Mollema, die nu ook negende staat in het klassement en uitkijkt naar de etappe met aankomst op de Malhão en de individuele tijdrit in en rond Lagoa.

Ploegleider Steven de Jongh is tevreden na de eerste echte test in de Volta ao Algarve. “We wisten niet wat we konden verwachten. We hadden goede hoop en Bauke en Vincenzo zaten er nog bij in de finale, maar ze missen na een trainingskamp nog een beetje koersritme. Ze hebben echter goed gereden en we hopen op verbetering in de komende etappes.”