Bauke Mollema derde in Tour du Var: “Onze tactiek werkte perfect”

Bauke Mollema won dan wel niet de Tour des Alpes-Maritimes et du Var, zijn dag kon niet beter eindigen. Ploeggenoot Gianluca Brambilla van Trek-Segafredo wist namelijk vanuit de kopgroep de slotetappe én het algemeen klassement te winnen in Zuid-Frankrijk. Mollema werd zelf derde in het eindklassement. “Onze tactiek werkte perfect”, zegt Mollema na afloop.

Mollema begon als nummer twee van het klassement aan de slotrit van de Tour du Var, met een seconde achterstand op leider Michael Woods (Israel Start-Up Nation). Maar daarachter waren de verschillen ook klein. “Ik verwachtte wel een gekke dag, zeker met dit parcours. Het ging de hele dag op en af, een echte bergetappe”, vertelt de kopman.

“We hadden geluk dat we Brambilla nog goed in het klassement hadden staan, net als Giulio Ciccone. Voor de start was onze tactiek om hen in de grote groepen mee te sturen, want dan hoefden we niet te achtervolgen”, zegt Mollema. “Dat werkte perfect, omdat hij niet hoefde te rijden in de kopgroep. Daardoor kon hij wachten op de Col de la Madone. Daarachter moest Israel Start-Up Nation al het werk doen. Dat was een perfecte situatie voor ons, en de best mogelijke uitkomst om deze week af te sluiten.”

‘Mooi om zo te beginnen aan het seizoen’

Uiteindelijk hield Brambilla in het klassement vijf seconden over op Woods en zes op Mollema. De Nederlandse klimmer, die de openingsrit won in de Tour du Var, kan terugkijken op een goede week. “Het is mooi om zo te beginnen aan het seizoen, met een podiumplek en een ritzege. De ploeg doet het ook goed. We hebben twee van de drie etappes gewonnen, de groene puntentrui en twee renners op het podium. Al met al een perfecte ronde voor ons. Hopelijk kunnen we zo doorgaan”, aldus Mollema.