Bauke Mollema achtste in Luik: “Maximaal haalbare”

Bauke Mollema behaalde in Luik-Bastenaken-Luik een achtste plaats. De Nederlandse kopman van Trek-Segafredo kon niet mee met de vijf koplopers die streden om de overwinning, maar hij wist wel weg te rijden uit de grote achtervolgende groep. “Ik ben redelijk tevreden”, oordeelt Mollema na afloop.

“Dit was het maximale haalbare vandaag”, zegt hij over zijn achtste plaats. “Die eerste vijf waren echt de sterksten vandaag. Ik kon ze niet volgen op de slotklim. Daarachter kwam ik in een groep terecht, maar ik wist dat ik niet de snelste was. Daarom viel ik op 1,5 kilometer van de finish aan en kreeg ik Tiesj Benoot en Marc Hirschi mee. Daarom heb ik nog wel een top-10 te pakken.”

Mollema is blij met zijn optreden. “Het ging goed en ik was goed hersteld van woensdag”, aldus de Groninger. “De benen voelden de hele week goed aan. In de Amstel Gold Race had ik wat pech en in de Waalse Pijl maakte ik wat foutjes bij het positioneren. Vandaag was het heel zwaar, zoals altijd. Maar het is altijd mooi om mee te doen in de finale van een monument. Nu ga ik naar de Giro d’Italia en ik zit denk ik op de goede weg.”