Battistella verlengt bij Astana Qazaqstan: “Beste keuze voor mij en mijn carrière”

Het nieuws lekte een tijdje terug al uit, maar nu heeft Astana Qazaqstan het ook bevestigd: Samuele Battistella blijft twee jaar langer bij de Kazachse formatie. “Ik weet zeker dat dit de beste keuze voor mij en mijn carrière is”, zegt de Italiaan op de site van zijn ploeg.

“Ik heb twee geweldige jaren bij Astana Qazaqstan gehad”, vervolgt Battistella. “Ik voel me hier heel goed, ik heb bij dit team een geweldige omgeving aangetroffen. Dus ik ben blij om voor twee jaar bij te tekenen. In mijn eerste twee jaar hier heb ik veel ervaring opgedaan, ik ben veel verbeterd, maar tegelijkertijd heb ik nog steeds het gevoel dat ik nog meer kan bereiken. Ik ben heel blij om te kunnen blijven groeien als profrenner samen met Astana Qazaqstan.”

Ploegmanager Alexandr Vinokourov heeft vertrouwen in dat Battistella de komende twee jaar mooie dingen kan laten zien voor Astana Qazaqstan. “Samuele had een moeilijk seizoen vanwege valpartijen en ziektes, met name in de Tour de France. Daar moest hij opgeven met corona. Maar tegelijkertijd zien we in Samuele een heel getalenteerde en gemotiveerde renner, die nog ruimte voor verbetering heeft. Hij heeft al een koers voor Astana gewonnen in 2021 (de Veneto Classic, red.) en dit jaar was hij er ook een paar keer dichtbij.”

De 23-jarige Battistella wist dit seizoen dus niet te winnen, maar behaalde wel de nodige ereplaatsen. Ondanks knieproblemen en een hersenschudding (opgelopen bij een val in de Amstel Gold Race), werd hij dit voorjaar bijvoorbeeld zevende in de Tour de La Provence en de derde in de Ronde van Hongarije. Later behaalde Battistella nog een derde plaats op het Italiaans kampioenschap, een zevende plek in de Ronde van Polen en twee tweede plaatsen in ritten van de Vuelta a España.

Battistella begint in 2023 aan zijn derde seizoen bij Astana Qazaqstan. Hij werd in 2020 prof bij NTT Pro Cycling, nadat hij zich in 2019 tot wereldkampioen bij de beloften kroonde. Dit was het befaamde WK in Yorkshire, waar Nils Eekhoff – die als eerste over de streep was gekomen – na afloop gediskwalificeerd werd vanwege stayeren.