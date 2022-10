‘Samuele Battistella twee jaar langer bij Astana Qazaqstan’

Samuele Battistella blijft twee jaar langer bij Astana Qazaqstan. Dat meldt Daniel Benson van VeloNews. De Italiaan, wiens contract aan het einde van dit jaar afloopt, zou een nieuwe overeenkomst hebben met de Kazachse ploeg tot eind 2024.

De 23-jarige Battistella wist dit seizoen niet te winnen, maar behaalde wel de nodige ereplaatsen. Ondanks knieproblemen en een hersenschudding (opgelopen bij een val in de Amstel Gold Race), werd hij dit voorjaar bijvoorbeeld zevende in de Tour de La Provence en de derde in de Ronde van Hongarije. Later behaalde Battistella nog een derde plaats op het Italiaans kampioenschap, een zevende plek in de Ronde van Polen en twee tweede plaatsen in ritten van de Vuelta a España.

Battistella begint in 2023 aan zijn derde seizoen bij Astana Qazaqstan. Hij werd in 2020 prof bij NTT Pro Cycling, nadat hij zich in 2019 tot wereldkampioen bij de beloften kroonde. Dit was het befaamde WK in Yorkshire, waar Nils Eekhoff – die als eerste over de streep was gekomen – na afloop gediskwalificeerd werd vanwege stayeren.