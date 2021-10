Battistella dolblij met eerste profzege: “Dit voelt als een wedergeboorte”

Voor Samuele Battistella zal zondag 17 oktober altijd een bijzondere dag blijven, aangezien de Italiaan vandaag zijn eerste zege bij de professionals wist te boeken. De 22-jarige Battistella won na een spannende wedstrijd de Veneto Classic. “Dit is de perfecte manier om het seizoen af te sluiten”, klonk het na afloop.

De renner van Astana-Premier Tech boekte in Bassano del Grappa na een solo zijn eerste profzege. De beloftenwereldkampioen van Yorkshire bleef na een spannende koers Marc Hirschi en Jhonatan Restrepo voor. Battistella reed aanvankelijk met landgenoot Matteo Trentin vooruit, maar die laatste kwam op een knullige manier ten val op de klim van La Rosina. Trentin tikte het achterwiel van Battistella aan, ging tegen de grond en zo was Battistella plots alleen.

“Ik heb het te doen met Trentin. We werkten goed samen, maar hij viel op vijftien kilometer van de streep”, blikt de winnaar terug op zijn koers. “Ik vroeg vervolgens aan Martino (ploegleider Giuseppe Martinelli, red.) wat ik moest doen. Hij zei me dat ik op mijn eigen tempo verder moest klimmen richting de finish. Vanaf dat moment heb ik niet meer achterom gekeken en heb ik alles gegeven wat ik nog in me had.”

Kantelpunt

In de laatste kilometers kwam de achtervolgende groep, met daarin onder meer Hirschi en Restrepo, nog zeer dicht. Met nog goed twee kilometer te gaan was het verschil nog een handvol seconden, maar Battistella raakte niet in paniek en hield stand. “Ik reed de laatste kilometers op eigen boden. Ik train veel in de omgeving van Bassano del Grappa en de fans waren echt geweldig. Ze schreeuwden me echt vooruit.”

“Ik moet ook mijn ploeg bedanken”, vervolgt Battistella. “Wat we vandaag hebben laten zien, was echt teamwork. Ik reed in de laatste koersen in dienst van Alexey Lutsenko, vandaag deed hij iets terug voor mij. Dit voelt als een wedergeboorte, aangezien ik het niet goed begon aan het seizoen. Ik worstelde met gezondheidsproblemen… Dit is een perfecte manier om het seizoen te beëindigen”.