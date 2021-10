Bastianelli klopt Hosking in eerste rit Women’s Tour

De eerste etappe in de AJ Bell Women’ Tour 2021 heeft een zege opgeleverd voor Marta Bastianelli. De 34-jarige Italiaanse van Alé BTC Ljubljana was in de straten van Banbury in de massasprint sneller dan Chloe Hosking en Clara Copponi. Amy Pieters was op plek negen de beste Nederlandse. Bastianelli is uiteraard ook de eerste leider.

De vrouwen maakten zich maandag op voor de eerste rit van The Women’s Tour, een Women’s WorldTour-koers in Groot-Brittannië. Tussen Bicester en Banbury moesten ze bijna 150 kilometer afleggen, maar het duurde lang voordat de vroege vlucht de ruimte kreeg van het peloton. Door het hoge tempo lukte het enkele vrouwen pas rond halfweg koers weg te raken.

Eerste was het Janneke Ensing – de 35-jarige Drentse is bezig aan haar laatste wedstrijden als prof – die het namens BikeExchange probeerde. Meer dan een dikke halve minuut kreeg ze niet. In de heuvelzone probeerden Demi Vollering (SD Worx) en Elise Chabbey (Canyon SRAM) naar haar toe te springen, maar dat liet het peloton niet toe.

Het regende aanvalspogingen

Door de actie van het duo werd ook Ensing op 47 kilometer voor het einde teruggepakt. Even later was het de beurt aan Chiara Consonni (Valcar-Travel & Service) en Femke Markus (Parkhotel Valkenburg) om het te proberen, maar ook die vlucht was geen lang leven beschoren. Op tien kilometer van het einde probeerde een volgend vijftal er vandoor te gaan.

Vollering en Chabbey hadden elkaar opnieuw gevonden, met dit keer ook Juliette Labous (Team DSM), Soraya Paladin (Liv Racing) en Nederlands kampioene Amy Pieters (SD Worx) erbij. Heel even leek het erop dat dit de beslissende aanval was, maar het peloton besliste anders. Op drie kilometer werden de vijf gegrepen, waarna Bastianelli de massasprint won.

In the reduced uphill sprint to the line, @L_Kirch takes a solid 10th place for us after a full-gas day of racing in Britain.👍🏻 #KeepChallenging #WomensTour pic.twitter.com/fgAyKsCIFj — Team DSM (@TeamDSM) October 4, 2021