Bardiani-CSF-Faizanè tijdje zonder Visconti vanwege blessure

Giovanni Visconti zal de komende weken niet kunnen koersen voor zijn werkgever Bardiani-CSF-Faizanè. De 37-jarige Italiaan liep in de voorbije Istrian Spring Trophy een breukje op in zijn linkervoet, zo bleek na een nieuwe MRI-scan.

Visconti kwam ruim een week geleden ten val in de Kroatische rittenkoers, maar wist de wedstrijd wel gewoon uit te rijden. De ervaren rittenkaper, bezig aan zijn eerste maanden voor Bardiani-CSF-Faizanè, stond vervolgens ook aan de start van Milaan-San Remo en Per sempre Alfredo, maar bleef last houden van zijn voet.

Na een nieuwe MRI-scan in het ziekenhuis werd duidelijk dat Visconti sinds zijn valpartij in de Istrian Spring Trophy kampt met een breukje in de linkervoet en dus een korte rustperiode moet inlassen. De Italiaan werkt nu toe naar de Ronde van Turkije (11-18 april), een wedstrijd die midden april op het programma staat.

Visconti werd eerder dit seizoen ook al geteisterd door blessureleed, waardoor hij nog niet kon schitteren voor zijn nieuwe werkgever. De coureur had in de Istrian Spring Trophy wel een aandeel in de zege van zijn jongere ploeggenoot Filippo Zana. Zana won de voorlaatste etappe van de Kroatische wielerronde.