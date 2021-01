Baptiste Planckaert moet seizoensstart uitstellen na knieoperatie

Baptiste Planckaert moet zijn fiets de komende weken laten staan. De renner van Intermarché Wanty Gobert kampte al enige tijd met knieproblemen, die telkens terugkeerden. Dus volgde afgelopen vrijdag een operatie.

Planckaert had in november al last van zijn knie. Hoewel hij in eerste instantie nog optimistisch was, bleven de problemen terugkeren. Dus ging de 32-jarige renner onder het mes. “Het begin van mijn seizoen is een paar maanden later dan verwacht”, laat hij weten via zijn social media. “Hopelijk kan ik binnen een drietal weken mijn training weer oppakken.”

Planckaert verruilde in deze winter Bingoal-Wallonie Bruxelles voor Intermarché Wanty Gobert, waarmee hij terugkeert in de WorldTour. Bij de ploeg van Hilaire Van der Schueren tekende de winnaar van de Bingoal Cycling Cup van 2019 een contract voor twee jaar. Bij het team moet hij een van de puntenpakkers worden.