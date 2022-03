Balsamo trekt topvorm door in Gent-Wevelgem: “Droom die uitkomt”

Elisa Balsamo heeft haar topvorm benut om ook Gent-Wevelgem te winnen. De Italiaanse wereldkampioene van Trek-Segafredo was de afgelopen week ook al de beste in de Trofeo Alfredo Binda en de Exterioo Classic Brugge-De Panne, waardoor ze nu drie zeges op rij heeft in de Women’s WorldTour. “Ik ben heel blij”, glundert ze.

“Vandaag heb ik mijn favoriete wedstrijd gewonnen. Het is een droom die uitkomt en daar ben ik heel erg blij mee”, vertelt Balsamo in het flashinterview. “Het was heel zware wedstrijd. Vooral in de laatste kilometers, waar er veel werd aanvallen. Maar mijn ploeg werkte perfect en heeft alles dicht gereden.”

De sprintster deelt veel complimenten uit aan Trek-Segafredo. “De ploeg deed geweldig werk. Na de laatste keer Kemmelberg besloten we dat we voor de sprint wilden gaan. Ellen van Dijk, maar ook Elisa Longo Borghini en Shirin van Anrooij waren zo, zo sterk. Ik wil ze bedanken”, aldus Balsamo, die nu ook als favoriet genoemd wordt voor de Ronde van Vlaanderen. “Ik weet dat niet hoor. Het is een lastige wedstrijd. Ik heb nu een week rust en dat heb ik ook nodig.”

Ellen van Dijk: “Balsamo is heel dankbaar en bescheiden”

Ploeggenote Ellen van Dijk was goud waard voor Balsamo. “Het was een grote groep om te controleren, maar we zaten nog met zijn vieren. Gelukkig had ik hulp, maar ik voelde mij best wel goed. Het was wielen volgen, en ik hoefde zelf niet aan te vallen”, aldus de Europese kampioene tegen Sporza.

“In de laatste drie kilometer reed Grace Brown weg en wij wilden dat dicht rijden, maar we hadden niet heel veel hulp. Dat is ook niet gek, want Balsamo was de grote favoriet”, vertelt Van Dijk, die blij is met haar rol in dienst van de wereldkampioene. “Dit is heel leuk om te doen. Ik reed hier alleen maar om een sprint te krijgen. Dan geeft het moraal om die gaten dicht te poefen.”

Balsamo is bezig aan haar eerste seizoen bij Trek-Segafredo. “Ze is heel dankbaar en bescheiden. En het is om voor haar te werken, zeker als ze bijna elke koers wint”, lacht Van Dijk. “Dat ze in topvorm is, is duidelijk. De Ronde van Vlaanderen is lastiger, maar wat maakt het uit? Ze heeft al drie keer gewonnen. Maar we gaan er zondag weer alles aan doen.”