Baloise Belgium Tour overwoog inkorten vierde rit vanwege hitte

De Baloise Belgium Tour heeft vandaag te maken met zomers weer. In de Ardennenetappe in en rond Durbuy loopt de temperatuur op tot voorbij de 30 graden. Daarom werd voor de start door organisatie en ploegen overleg gevoerd over mogelijke maatregelen.

De wedstrijdorganisatie en de ploegen zaten voor de koninginnenrit rond Durbuy samen vanwege de voorspelde hitte. De organisatie overwoog om de 172,2 kilometer lange rit in te korten, maar daar waren de ploegen geen voorstander van. Het parcours werd niet aangepast en de renners rijden dus de volledige route. Wel wordt soepeler omgegaan met de bevoorrading, zodat iedereen genoeg kan drinken.

De etappe bestaat uit een circuit van 43,9 kilometer dat vier keer moet worden afgelegd. Op deze ronde moeten achtereenvolgens de Côte de Champs des Hêtres (2,1 km aan 2,7%), de Côte de Petite Somme (2,2 km aan 5,8%), de Côte de Bende (2,6 km aan 4,3%), de Côte de Hermanne (2,2 km aan 5,8%), de Côte Grand Houmart (1,0 km aan 4,9%) en de Mur de Durbuy (1,2 km aan 6,2%) worden beklommen. De finish wordt tussen 16.51 en 17.17 uur verwacht.