Ballerini en Bagioli speerpunten Quick-Step Alpha Vinyl in Saudi Tour

Quick-Step Alpha Vinyl staat dinsdag, voor het eerst in de twintigjarige historie, aan de start van een koers in Saudi-Arabië. De ploeg gaat in de vijfdaagse Saudi Tour op jacht naar dagsucces. Andrea Bagioli en Davide Ballerini zijn de voornaamste speerpunten binnen het team.

In de sprints krijgt Ballerini (27) de vrijheid om zijn ding te doen. De snelle en sterke Italiaan, die vorig jaar Omloop Het Nieuwsblad wist te winnen en ook succesvol was in de Tour de La Provence, kan in de laatste kilometers rekenen op een sterke sprinttrein, bestaande uit Jannik Steimle, Bert Van Lerberghe en Florian Sénéchal. Deze renners kunnen, bij afwezigheid van Ballerini, ook voor eigen rekening sprinten.

Tim Declercq en Iljo Keisse zien we als luxehelpers waarschijnlijk uren op kop van het peloton rijden, om zo (eventuele) vluchters binnen schootsafstand te houden. In de tweede en vierde etappe, waarin serieus moet worden geklommen, rekent de ploeg op de explosiviteit van de jonge Italiaan Andrea Bagioli.

Ploegleider Wilfried Peeters is uiteraard ambitieus voor de eerste koers van het seizoen. “We starten met een sterke ploeg die in staat moet zijn om goede resultaten te behalen. Davide moet zich kunnen laten zien in de sprints, terwijl Andrea mogelijk iets kan doen in de voorlaatste rit. We willen het seizoen natuurlijk graag starten met een zege, maar het blijft afwachten hoe dingen zich gaan ontvouwen.”

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl in Saudi Tour (1-5 februari)

Andrea Bagioli

Davide Ballerini

Tim Declercq

Iljo Keisse

Bert Van Lerberghe

Florian Sénéchal

Jannik Steimle