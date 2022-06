Bahrain Victorious verliest Gino Mäder en Hermann Pernsteiner in de Ronde van Zwitserland

Bahrain Victorious moet het de resterende etappes van de Ronde van Zwitserland stellen zonder Gino Mäder en Hermann Pernsteiner. Beide renners hadden vannacht te kampen met maag- en darmklachten en ernstige dehydratie.

“Vanwege maag- en darmklachten als wel ernstige dehydratie, zullen Gino Mader en Hermann Pernsteiner niet starten in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland, op advies van ons medische team”, schreeft Bahrain Victorious op zijn sociale media. Mäder, die vorig jaar de slotrit van de Zwitserse rittenkoers won en dit jaar derde werd in de Ronde van Romandië, stond 24e in het algemeen klassement. Hij had ruim een minuut achterstand op zijn ploeggenoot Stephen Williams, die nog altijd aan de leiding gaat.

Pernsteiner bezette de 34e plaats, op een minuut en veertig seconden van Williams. Laatstgenoemde heeft nu nog vier ploeggenoten in steun: Yukiya Arashiro, Johan Price-Pejtersen, Edoardo Zambanini en Filip Maciejuk.

🏥 Due to gastrointestinal problems overnight as well as severe dehydration, @maedergino and Hermann Pernsteiner will not start stage 5 at @tds following the advice of our medical team.#TourdeSuisse2022

