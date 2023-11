dinsdag 7 november 2023 om 16:33

Bahrain Victorious neemt coach Loïc Segaert (de broer van) over van Lotto Dstny

Loïc Segaert verruilt Lotto Dstny voor Bahrain Victorious. De 25-jarige coach, die bij Lotto Dstny ook zijn broertje Alec Segaert onder zijn hoede had, zal zich bij zijn nieuwe werkgever vooral bezighouden met de jonge talenten. Met Ioannis Tamouridis, de voorbije jaren in dienst van Intermarché-Circus-Wanty, is er nog een coach aangetrokken door de ploeg uit Midden-Oosten.

“Ik ben erg blij met de kans om bij het team te komen”, laat Loïc Segaert weten op de site van Bahrain Victorious. “In deze performancestructuur werken, op het hoogste niveau in de wielersport, is absoluut een droom. Ik zet mij volledig in om mijn kennis en ervaringen van voorgaande jaren toe te passen en ook te leren van de meer ervaren coaches.”

“Mijn voornaamste taak zal zijn om jonge, getalenteerde renners te helpen zich te ontwikkelen in de eerste jaren van hun carrière. Ook zal ik goed samenwerken met de CTF-opleidingsploeg (Cycling Team Friuli, red.). In lijn met mijn baan bij Lotto Dstny, waar ik een hele leuke tijd heb gehad, zal ik mij ook focussen op de tijdritprestaties.”

Tamouridis

Tamouridis, die in het verleden ook voor SEG Racing Academy werkte, is eveneens enthousiast over zijn nieuwe uitdaging. “Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor de samenwerking van de afgelopen twee jaar met al mijn collega’s bij Intermarché-Circus-Wanty”, zegt de Griek. “Samen hebben we belangrijke resultaten behaald en ik ben er trots op dat ik deel heb mogen uitmaken van dit geweldige project.”

“Maar nu is het tijd om de volgende stap te zetten en de kans te grijpen om de komende drie seizoenen deel uit te maken van een van de sterkste teams in de WorldTour. Naast de ervaren renners met grote klassementsambities heeft het team een serieus plan voor de ontwikkeling van jonge talenten, en ik weet zeker dat ik met mijn ervaring als Performance Manager in een van de meest succesvolle opleidingsploegen, SEG Racing Academy, een bijdrage kan leveren om deze renners te helpen het beste uit zichzelf te halen.”