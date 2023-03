Bahrain Victorious met twee kopmannen naar Ronde van Catalonië

Bahrain Victorious heeft zijn selectie voor de Ronde van Catalonië (20-26 maart) bekendgemaakt. Mikel Landa en Gino Mäder zijn de aangewezen renners om een goed klassement te rijden. Ook Nederlander Wout Poels maakt deel uit van de zevenkoppige selectie.

De meeste ogen zijn gericht op topfavorieten Primož Roglič en Remco Evenepoel, maar dat wil niet zeggen dat de concurrentie bij voorbaat kansloos is voor de eindzege. Zo hoopt Bahrain Victorious met Mikel Landa een vuist te kunnen maken. De 33-jarige Bask is ook dit seizoen weer de regelmaat zelve: hij was al zevende in de Ronde van Valencia, tweede in de Ruta del Sol en zevende in Tirreno-Adriatico.

Wat in het voordeel speelt van de sierlijke klimmer, is dat er geen tijdrit in het parcours is opgenomen. Het zal dus bergop worden beslist, het geliefkoosde terrein van Landa. Hij zal wel het kopmanschap moeten delen met Gino Mäder. De 26-jarige Zwitser demonstreerde onlangs nog zijn goede vorm door als vijfde te eindigen in Parijs-Nice.

Ook Jack Haig is in staat om een goed klassement te rijden, al zoekt hij dit seizoen nog wel naar zijn beste vorm. Haig werd al wel elfde in de Ruta del Sol en tiende in Parijs-Nice. Wout Poels, Rainer Kepplinger, Hermann Pernsteiner en Yukiya Arashiro maken de selectie compleet.

Taakverdeling

Mede-kopman Landa kijkt uit naar de zevendaagse ronde door wielerregio Catalonië. “Ik ben erg gemotiveerd voor de Ronde van Catalonië. Het is een erg mooie wedstrijd en het parcours is me op het lijf geschreven, met drie aankomsten bergop. Ik heb al laten zien dat ik in vorm ben. Ik voelde me goed tijdens Tirreno-Adriatico en ik hoop dit door te trekken. We komen bovendien met een erg sterke ploeg aan de start.”

Ploegleider Xavier Florencio kijkt eveneens vooruit en staat stil bij de taakverdeling. “Mikel en Gino zijn onze kopmannen. Jack is onze wegkapitein en zal de leiders ondersteunen in de bergen. Aan Wout en Hermann de taak om zo lang mogelijk bij de kopmannen te blijven. Yukiya en Rainer zetten we dan weer in op het vlakke en op de vroege beklimmingen. De renners die niet voor een klassement gaan, krijgen ook de ruimte om op jacht te gaan naar een ritzege.”