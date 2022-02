Bahrain Victorious met Mäder en Bilbao naar UAE Tour

Gino Mäder en Pello Bilbao zijn de vooruitgeschoven pionnen binnen de selectie van Bahrain Victorious voor de UAE Tour. De 25-jarige Mäder begint zijn seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten, de zes jaar oudere Bilbao reed eerder deze maand al naar een dertiende plaats in de Ronde van Valencia.

Bilbao liet in de Ronde van Valencia al zien in goede vorm te verkeren. In het algemeen klassement bleef het bij een dertiende plaats, maar de Baskische klimmer werd wel vierde in de koninginnenrit naar Antenas del Maigmó, gewonnen door Aleksandr Vlasov. Bilbao is echter niet de enige renner van Bahrain Victorious die voor een klassement kan gaan. Ook Mäder, de nummer vijf van de voorbije Vuelta a España, kan ver komen.

Met Hermann Pernsteiner en Alejandro Osorio heeft de ploeg nog twee klimmers geselecteerd voor de zevendaagse ronde door de Verenigde Arabische Emiraten. De 23-jarige Colombiaan Osorio koerst dit jaar voor het eerst voor een formatie uit de WorldTour.

De selectie bestaat verder nog uit de Poolse hardrijder Filip Maciejuk, de Italiaanse baan- annex wegwielrenner Jonathan Milan en de Deense tijdritspecialist Johan Price-Pejtersen, de regerende Europees- en wereldkampioen tijdrijden bij de beloften.

Selectie Bahrain Victorious voor UAE Tour (20-26 februari)

Pello Bilbao

Filip Maciejuk

Gino Mäder

Jonathan Milan

Alejandro Osorio

Hermann Pernsteiner

Johan Price-Pejtersen