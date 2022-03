Bahrain-Victorious met Haig en Colbrelli als kopmannen naar Parijs-Nice

Bahrain-Victorious kan op meerdere paarden wedden in Parijs-Nice. De ploeg mikt met Jack Haig op het eindpodium, terwijl Sonny Colbrelli het speerpunt is voor de sprints. Ook Wout Poels, in de voorbije maand de winnaar van de Ruta del Sol, en Gino Mäder maken deel uit van het team.

Haig heeft het kopmanschap toegeschoven gekregen, vertelt sportdirecteur Neil Stephens op de website van de ploeg. “Sonny Colbrelli zal de leider voor de sprints zijn. Naast deze twee mannen hebben we Wout Poels, die echt goed is en net de Ruta del Sol heeft gewonnen. Er is ook Gino Mäder, die uit de UAE Tour komt. Beiden zijn ze in topvorm en ze zullen veel te betekenen hebben in de bergetappes. Ik denk dat Jack met deze twee klimmers goed ondersteund zal worden in de strijd om het klassement.”

Fred Wright, Luis León Sánchez en Domen Novak verschijnen aan de start om de kopmannen op alle terreinen te ondersteunen. “We zullen een paar sprintetappes hebben en veel winderige ritten, dus veel hard koersen voordat we de bergen ingaan. We kijken ook uit naar de tijdrit. We krijgen kansen om een etappe te winnen met Sonny in de vlakke ritten. Ook met de klimmers, of het nu Jack, Wout of Gino is, kunnen we proberen voor een ritzege te gaan en ook zouden we heel graag iemand op het podium krijgen in het eindklassement”, aldus Stephens.

Doelen

Kopman Haig was al een keer vierde in 2019 en zevende in 2021 en weet dus hoe hij een rol van betekenis kan spelen. “Mijn persoonlijke doel is proberen een goed resultaat neer te zetten”, zegt hij. “Als ik in de top vijf van het klassement kan eindigen, zou dat een geweldig resultaat zijn. Ik denk dat we naar Parijs-Nice kunnen afreizen met echt mooie doelen voor Sonny en natuurlijk, we hebben mezelf en Poels die heel goed gaan. Wout komt terug van een overwinning in de Ruta del Sol, we weten dat hij in een goede vorm is.”

Selectie Bahrain-Victorious voor Parijs-Nice (6-13 maart)

Sonny Colbrelli

Jack Haig

Gino Mäder

Domen Novak

Wout Poels

Luis León Sánchez

Fred Wright