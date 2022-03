Bahrain Victorious met Colbrelli, Poels en Haig naar Ronde van Catalonië

Bahrain Victorious stuurt een uitgebalanceerd team naar de Ronde van Catalonië. In de sprints kan het team Sonny Colbrelli en Phil Bauhaus uitspelen, in het klassement kan onder meer gerekend worden op Wout Poels en Jack Haig. Ook Dylan Teuns is er na bijna anderhalve maand afwezigheid weer bij.

Colbrelli ging afgelopen zaterdag niet van start in Milaan-San Remo vanwege bronchitis, maar is nu dus wel weer van de partij. Mocht hij nog niet helemaal de oude zijn, dan kan Phil Bauhaus ook uitgespeeld worden, wanneer het op een massasprint uitloopt. Biljartvlakke etappes zijn evenwel niet in de route opgenomen. Vooral op dag drie en vier moet er stevig geklommen worden en is het aan de klassementsrenners. Wout Poels, die dit jaar de Ruta del Sol al won, en Jack Haig zullen er op deze dagen moeten staan.

Ook de overige drie renners – Dylan Teuns, Santiago Buitrago en Hermann Pernsteiner – zijn mee voor de lastige etappes. Voor Teuns is het zijn eerste wedstrijd sinds de Ronde van Valencia begin februari. De Belg liep na deze koers corona op en moest later vanwege gezondheidsproblemen ook afhaken voor de Omloop Het Nieuwsblad.