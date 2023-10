donderdag 19 oktober 2023 om 12:08

Bahrain Victorious bevestigt komst van Noorse klimmer Torstein Træen

Zijn naam werd al langere tijd in verband gebracht met Bahrain Victorious, maar de formatie heeft het nu ook met de buitenwereld gedeeld. Torstein Træen zal de komende twee seizoenen uitkomen voor de ploeg uit het Midden-Oosten.

Træen is een renner met een bijzonder verhaal. In 2022 kreeg de toen 26-jarige renner de diagnose teelbalkanker, maar na een succesvolle behandeling maakte hij aan het einde van het seizoen alweer zijn rentree. Hij behaalde toen onder andere een derde plaats in de Tour of Langkawi.

Afgelopen seizoen bloeide de Noorse klimmer helemaal op, met een achtste plaats in het Critérium du Dauphine als voornaamste uitschieter. Træen maakte dit jaar ook zijn debuut in de Tour de France, maar kwam daar in de eerste week al ten val. Hij kon zich daarna niet meer onderscheiden, maar wist op karakter wel Parijs te halen.

De renner stond de voorbije maanden in de belangstelling van meerdere WorldTeams. Jens Haugland, de teammanager van Uno-X, hoopte Træen aan boord te houden, maar kon de renner niet behouden vanwege budgettaire redenen. Bahrain Victorious, BORA-hansgrohe en AG2R Citroën hadden naar verluidt interesse in Træen, die uiteindelijk heeft gekozen voor Bahrain Victorious.

Juiste plek

“Ik kijk er echt naar uit om me aan te sluiten bij Bahrain Victorious en nieuwe uitdagingen aan te gaan”, reageert de kersverse aanwinst in een persbericht. “Ik geloof dat het een geweldige plek is waar ik de nodige stappen kan zetten in mijn ontwikkeling, door te leren van de geweldige mensen om me heen.”