zaterdag 7 oktober 2023 om 19:27

Bagioli dolblij met tweede plaats in Il Lombardia: “Een fantastisch resultaat”

Voor sommige renners is een tweede stek de meest ondankbare ereplaats, maar voor Andrea Bagioli is dat zeker niet het geval. Voor de Italiaan is het vooral de kers op de taart en een mooie laatste sportieve uitschieter in dienst van Soudal Quick-Step.

De 24-jarige Bagioli was de laatste weken al uitstekend op dreef met een podiumplek in de Coppa Bernocchi (3e) en winst in Gran Piemonte, maar liet vandaag ook zien dat hij kan schitteren in de Ronde van Lombardije. Tegen Tadej Pogacar bleek geen kruid gewassen, maar Bagioli won wel de sprint voor de tweede plaats.

“Het is mijn eerste podium in een Monument, achter Pogacar, maar voor andere geweldige renners”, is zijn eerste reactie op de website van Soudal Quick-Step. “Ik kan het niet geloven. Ik reed een perfecte koers en heb alles gegeven om de beste renners te kunnen volgen. Ik ben blij dat ik – ondanks de kramp – nog voor de tweede plek kon sprinten.”

Voor Bagioli is het een prachtige manier om Soudal Quick-Step te verlaten: volgend jaar komt de Italiaanse puncheur namelijk uit voor Lidl-Trek. “Hiermee eindig ik mijn periode bij de ploeg met een geweldig resultaat. Ik ben verdrietig dat ik vertrek en ik wil de ploeg bedanken voor vier onvergetelijke jaren. Ik ben blij dat ik afscheid kan nemen na een geweldige week. Het is echt een mooie manier om afscheid te nemen.”