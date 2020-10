Baanwielrennen krijgt extra geld van NOC*NSF

Sportkoepel NOC*NSF verhoogt in 2021 de bijdrage aan het topsportprogramma van de Nederlandse baanwielrenners. Omdat Nederland de wereldranglijst aanvoert en kans maakt op medailles op de Olympische Spelen van Tokio 2021 en Parijs 2024 gaat het budget omhoog.

De baanwielrenners krijgen 140.000 euro extra van het Nederlands Olympisch Comité, wat neerkomt op een totale bijdrage van ruim 1,1 miljoen euro. Daarmee is het de wielersport die de meeste steun krijgt van NOC*NSF.

De wegwielrenneners krijgen bijna 700.000 euro toegekend en de BMX’ers ruim 600.000 euro. Het mountainbiken treedt toe tot het topsportprogramma richting 2024. Die sport krijgt vooralsnog 172.000 euro toegekend. De verschillende programma’s worden aangevoerd door de KNWU.

Investeringen blijven gelijk

Ondanks de huidige crisis blijft NOC*NSF investeren in de topsport. Dat bedrag blijft in 2021 hetzelfde. “Er draaien topsportprogramma’s richting Tokio, maar ook al richting de Olympische Spelen in Parijs”, zegt technisch directeur Maurits Hendriks.

“Daarnaast beginnen de wintersporters aan hun olympische voorbereiding richting de Winterspelen in 2022. En de ambities en het niveau van de Nederlandse sport groeien. Als de middelen gelijk blijven, geeft dat spanningen.”

Topsportprogramma’s

“We streven ernaar om samen met de sportbonden sporters een internationaal concurrerend programma aan te bieden, gedurende hun hele sportcarrière”, zegt NOC*NSF over de investeringen in topsportprogramma’s.

“Daarbij gaat het om talenten die over acht jaar op het internationale podium kunnen staan, topsporters die bij het eerstvolgende WK willen presteren, tot en met topsporters die zich voorbereiden op een volgende carrière na hun topsportloopbaan.”