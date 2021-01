Baansprinters strijden om laatste plek voor Tokio

Roy van den Berg, Theo Bos en Nils van ’t Hoenderdaal nemen het donderdag in het Zwitserse Grenchen tegen elkaar op om de laatste olympische plek in de nationale sprintploeg. De snelste renner mag als starter op de teamsprint mee naar de Spelen in Tokio.

Van den Berg, Bos en Van ’t Hoenderdaal leven al enige tijd in volledige afzondering toe naar de bike-off, die donderdag vanaf 14.00 uur in het Velodrome Suisse van Grenchen wordt gehouden. Om te bepalen wie de laatste plaats in de sprintploeg naast Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli verdient, rijden de drie sprinters elk drie ronden, met pauzes van 35 minuten, vanuit een staande start. Wie de snelste tijd rijdt, krijgt de plek.

Bondcoach Hugo Haak verwacht dat de bike-off best spannend is, vertelde hij aan De Stentor. “Tuurlijk, dat voel je nu al. Het is heel belangrijk voor die mannen en de consequenties zijn groot. Maar het is aan de mannen zelf. Ik ben er alleen om de juiste setting te creëren en te faciliteren zodat ze optimaal kunnen presteren. De dag zelf moet goed in elkaar steken, daar ben ik voor. De groep was eerder nog groter, maar nu zijn we met de drie besten over.”

Van den Berg wordt gezien als de favoriet. “Ik ben met niemand anders bezig dan met mezelf. Dat is het enige waar ik invloed op heb. Ik voel me goed, sterk, misschien wel sterker dan ooit.” Van ’t Hoenderdaal jaagt echter maar wat graag op de startplaats. “Ik ga alles geven. We zullen zien, de beste moet winnen. Ik hoop dat ik dat ben.” Bos hoopt vooral op een heel goede dag. “Als Roy en Nils dan niet presteren zoals gedacht, kan ik verrassen.”

Roy van den Berg - foto: Cor Vos Theo Bos - foto: Cor Vos Nils van 't Hoenderdaal (links) - foto: Cor Vos