Baansprinter Nils van ’t Hoenderdaal (27) stopt

Nils van ’t Hoenderdaal heeft besloten te stoppen met baanwielrennen. Dat liet de 27-jarige sprinter, die nog heel lang streed om de startplek in de olympische teamsprint, dinsdag weten in het tv-programma Studio Tokio.

Begin dit jaar was er een bike-off voor de positie van starter op de Olympische Spelen. Roy van den Berg was er sneller dan Van ’t Hoenderdaal en Theo Bos. “Ik heb meteen op dat moment besloten, na een lastig jaar zonder wedstrijden maar wel met zware trainingen, om een pauze te nemen”, aldus de Amsterdammer.

“Een heel lange pauze, en dat heeft er nu in geresulteerd dat ik klaar ben. Niet omdat de lol er niet meer was, maar omdat het goed zo is. Ik heb een goede carrière gehad en ik heb zelf gekozen dat ik iets anders ga doen”, vertelt Van ’t Hoenderdaal. Nadat hij zijn collega’s en ploeggenoten goud zag winnen in Tokio, begon het wel te kriebelen. “Je wordt daar heel happig op, maar daar zit zoveel trainingsarbeid achter om dat weer te halen… Dan moet je echt willen.”

Van ’t Hoenderdaal was jarenlang een vaste kracht in de Nederlandse teamsprint. In 2018 werd hij wereldkampioen op dat onderdeel en ook mag hij zich tweevoudig Europees kampioen noemen op de teamsprint. Daarnaast won Van ’t Hoenderdaal met het team goud op de Europese Spelen in 2019.