Baansprinter Maximilian Levy hangt zijn fiets aan de haak

Baansprinter Maximilian Levy (34) heeft het afscheid van zijn rennerscarrière aangekondigd. De meervoudige Europese en wereldkampioen wordt de nieuwe bondscoach van de Duitse junior-sprinters, waarmee hij het stokje overneemt van Jörg Winkler, die met pensioen gaat.

Levy is al jarenlang een vertrouwde naam in het baancircuit. Niet alleen in de Wereldbekers en op de WK’s en EK’s, maar ook in de zesdaagses duikt zijn naam geregeld in de programmaboekjes op. De Duitser werd in zijn carrière vier keer wereldkampioen: een keer op het onderdeel Keirin in 2009 en drie maal op de teamsprint in 2010, 2011 (nadat de Franse ploeg werd gedeclasseerd) en 2013. Ook heeft hij drie Europese titels op zijn naam staan; vorig seizoen nog werd hij Europees kampioen op zowel de sprint als de Keirin in het Bulgaarse Plovdiv.

Daarnaast maakte Levy vier Olympische Spelen mee. In 2008 reed hij, op 21 jarige leeftijd, met de Duitse ploeg naar brons op de teamsprint in Beijing. Vier jaar later pakte hij weer met Duitsland brons op dit onderdeel in Londen, waar hij ook zilver veroverde op de Keirin. Ook in Rio en Tokio kwam hij in actie op de sprintonderdelen. In Rio stond Levy overigens ook ingeschreven voor de wegkoers: door een baanrenner aan de wegwedstrijd te laten meedoen, kon Duitsland een extra sprinter inzetten op de piste. Na 33 kilometer stapte hij af.

Sinds een paar jaar is Levy ook in de triatlonsport actief. In 2019 deed hij bijvoorbeeld mee aan de Ironman van Frankfurt am Main. Vandaag kondigde hij zijn afscheid aan. Het komende Europese kampioenschap in Grenchen (van 5-9 oktober) en WK in Roubaix (20-24 oktober) laat hij aan zich voorbijgaan.