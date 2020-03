Baanlegende Chris Hoy legt het af tegen F1-coureurs maandag 23 maart 2020 om 12:49

Van zesvoudig olympisch kampioen Chris Hoy is al langer bekend dat hij ook op vier wielen snel is. Zo nam hij in het verleden al eens deel aan de beroemde 24 Uur van Le Mans. Gisteren werd hij vijftiende in de Grand Prix van Bahrein, online wel te verstaan.

Net als in de wielersport zorgt het coronavirus in de Formule 1 voor afgelastingen. Als alternatief zijn de Esports Virtual Grand Prix Series in het leven geroepen, waarin Formule 1-coureurs in een online wedstrijd tegen bekendheden aantreden. Aan de eerste race, waarin online de Grand Prix van Bahrein werd verreden, deden ook Stoffel Vandoorne, Lando Norris en Nicholas Latifi mee.

Een andere bekende naam aan de start was voormalig baansprinter Chris Hoy. Na een incidentrijke wedstrijd over veertien ronden kwam Formule 2-coureur Guanyu Zhou als eerste over de finish. Vandoorne werd tweede. Ook Norris en Latifi eindigden in de top zes. Hoy passeerde als vijftiende de streep, een plekje achter golfprofessional Ian Poulter.