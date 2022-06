AZ-Ride: voetbal en wielrennen vinden elkaar met een toertocht door Noord-Holland

Ad

Voetbalfan en toerwielrenner? Dan is de AZ Ride iets voor jou. NL Tour Rides presenteert op zondag 26 juni de eerste AZ Ride. Een toertocht door Noord-Holland met start en finish in het AFAS Stadion van AZ. Op en top verzorgd met ontvangst in de business lounge van het stadion, inclusief hapje en drankje. Schrijf je in voor woensdag 22 juni.



Op zondag 26 juni kunnen toerfietsers naar hartenlust de kop van Noord-Holland aanvallen. Vanuit het AFAS Stadion in Alkmaar zijn drie routes uitgezet: de Intense van 75 kilometer, de Endurance van 115 kilometer en de Epic van 150. Die laatste brengt je zelfs helemaal tot aan Den Helder, waar je in de haven het Waddeneiland Texel bijna kunt aanraken. Alle routes gaan door de Noord-Hollandse polders, de duinen en op de terugweg door de vele bossen.

Nadat er weer is gefinisht in het AFAS Stadion, kun je samen met je fietsvrienden de dag nog eens overzien in de Kees Kist Lounge in het stadion. Daar zullen de rondemissen je eerst een finishersmedaille omhangen, alvorens je een koud drankje en een pastamaaltijd kan meenemen naar je zit- of staanplaats. In je deelnamepakket zit onder meer het nieuwe RIDE Magazine en een Limited Edition Retro AZ-wielershirt. Een waar collectorsitem!

Je doet al mee voor 29 euro. Je deelnamepakket bestaat uit:

Deelname aan de AZ Ride 2022

Ontvangst in de Kees Kist Lounge

Start en finish vanuit het AFAS Stadion

Het zomernummer van RIDE Magazine (t.w.v. € 9,95)

(t.w.v. € 9,95) Toproutes rondom Alkmaar

De routes zijn volledig uitgepijld!

AZ Ride Finishers medaille

Gepersonaliseerd stuurbordje

Technische ondersteuning door Cyclon

Uitgebreide verzorgingsposten onderweg

Maxim Sportvoedingspakket

Kop koffie voor de start

Eerste biertje of een ander drankje na de finish

Komoot Regio pakket (t.w.v. € 9)

Regio pakket (t.w.v. € 9) Gratis overheerlijke verse Pasta na de finish (t.w.v. € 6)

Gratis parkeren

Deze hele TOPDEAL inclusief het exclusieve AZ-wielershirt bestel je alleen vóór 15 mei voor slechts €39!