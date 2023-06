Ayuso vindt nu ook klimbenen terug: “Klim had van mij langer mogen duren”

In de Ronde van Romandië kwam Juan Ayuso bergop nog tekort, maar vandaag liet de jonge Spanjaard in de Ronde van Zwitserland zien dat hij ook zijn klimmersbenen weer heeft teruggevonden. Ayuso eindigde – na Mattias Skjelmose en Felix Gall – als derde in de bergrit naar Villars-sur-Ollon.

“Het gevoel onderweg was goed”, keek Ayuso na afloop op de website van zijn ploeg UAE Emirates terug op de etappe. “Ik raakte in afdaling van de voorlaatste klim nog even achterop en had het daarna lastig in de eerste klimmende slotkilometers, maar naarmate de klim vorderde kwam ik in een steeds beter ritme.”

De 20-jarige Ayuso kwam er in de finale helemaal door. “De klim had van mij langer mogen duren. Ik voelde mij met de kilometer sterker worden. Ik doe nog volop mee om het klassement, wat mijn grote doel is”, klinkt het strijdvaardig.

In het algemeen klassement is Ayuso – die vanwege blessureleed zijn seizoensstart moest uitstellen – inmiddels opgeklommen naar de derde plek. Zijn achterstand op de nieuwe leider Skjelmose bedraagt 24 seconden.

